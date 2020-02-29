هل تنتقل عدوى كورونا عبر تقبيل الإيقونات؟

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن تقليد تقبيل الإيقونات والأضرحة، قد يتسبب بانتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم المنظمة طارق يازاريفيتش في حديث لمراسل "نوفوستي: "استنادا إلى المعلومات المتوفرة، ينتقل هذا المرض بشكل رئيسي عن طريق الاحتكاك بأشخاص مصابين ولديهم أعراض المرض".

وأضاف أنه من الممكن انتقال العدوى عند تقبيل الأيقونات والأضرحة، وقال: "هذه محتمل لأن الفيروسات قد تتواجد على السطح الذي يتم تقبيله".

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وأشار إلى أن "الدراسات، التي أجريت على فيروسات السارس ومتلازمة الجهاز التنفسي الشرق أوسطية، أظهرت أن فيروسات كورونا يمكن أن تبقى على أسطح مختلفة لعدة أيام، وهذا يتوقف على درجة الحرارة والرطوبة والضوء".

خبراء المعهد الوطني الإيطالي للأمراض المعدية Lazzaro Spallanzani، شبّهوا أثر تقبيل الأيقونة، بما تتركه قبلة حميمية بين شخصين أحدهما قد يكون حاملا للعدوى.

المصدر: نوفوستي