 
مباشر
عاجل
ملك ماليزيا يعين محيي الدين ياسين رئيسا للوزراء

كورونا.. اكتشاف 594 حالة إصابة جديدة في كوريا الجنوبية

أخبار العالم

كورونا.. اكتشاف 594 حالة إصابة جديدة في كوريا الجنوبية
Reuters STRINGER
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ncvw

أعلن مركز إجراءات الحجر الصحي في كوريا الجنوبية اليوم السبت، أنه تم تسجيل 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد خلال اليوم الماضي، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 2931 حالة.

وأشار المركز إلى أن معظم حالات الإصابة (476) تم اكتشافها في مدينة دايغو جنوب شرقي البلاد، بؤرة انتشار العدوى، في حين تم تسجيل 12 حالة جديدة في العاصمة سيئول التي يبلع العدد الإجمالي للمصابين فيها 74 شخصا.

إقرأ المزيد
كورونا.. 505 إصابات جديدة اليوم وحصيلة الوفيات 13 في كوريا الجنوبية
كورونا.. 505 إصابات جديدة اليوم وحصيلة الوفيات 13 في كوريا الجنوبية

ووصل عدد الوفيات إلى 16، في حين تم رفع الحجر الصحي عن 27 شخصا حتى الآن بعد التأكد من شفائهم التام. وتجاوز عدد الذين خضعوا لفحوصات الفيروس 80 ألف شخص.

تجدر الإشارة إلى أن كوريا الجنوبية تتصدر دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة الجديدة يوميا، وباتت مؤشراتها تفوق منذ أيام حتى أرقام مدينة ووهان الصينية، مركز ظهور الفيروس في نهاية ديسمبر الماضي.

وقررت عدة دول إغلاق حدودها أمام الوافدين من كوريا الجنوبية، كما ألغت الكثير من شركات الطيران رحلاتها من وإلى البلاد.

المصدر: "يونهاب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا