"رويترز": ترامب مستعد للقاء مع زعماء "خماسي" مجلس الأمن الدولي

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية أمس الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب مستعد للقاء زعماء روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، بهدف بحث قضايا الحد من التسلح.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن ترامب يريد استخدام مثل هذا الاجتماع للأعضاء الخمسة دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي لمحاولة إحراز تقدم في اتفاق ثلاثي للحد من التسلح مع روسيا والصين.

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وأضاف المسؤول: "ستستغل الولايات المتحدة هذه الفرصة لإدخال كل من روسيا والصين في إطار دولي للحد من التسلح وتجنب سباق تسلح مكلف".

ووفقا للمسؤول، فإن "روسيا والصين مهتمتان بتجنب وضع لن تكون فيه الولايات المتحدة مقيدة في إمكانيات تحديث ونشر القوات النووية. واليوم يتوجب على روسيا والصين والولايات المتحدة باعتبارها القوى العسكرية الرئيسية وكذلك الأعضاء في الخماسي الدولي، خفض مستوى التهديد والعمل على الحد من التسلح".

وأضاف المصدر، أن "الرئيس (ترامب) أعطى إشارة واضحة إلى أنه مستعد للقاء أي قائد عالمي في أي وقت من أجل تعزيز مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة. وستعمل الولايات المتحدة مع الأعضاء الآخرين في الدول الخمس من أجل بحث وتنظيم مثل هذا الاجتماع". ولم يحدد المصدر متى وأين يمكن أن تنعقد القمة.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية مساء الجمعة أن البيت الأبيض لم يرد بعد على طلبها تأكيد استعداد ترامب للقاء كهذا.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح في يناير الماضي عقد اجتماع لزعماء روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا لبحث سبل "حماية السلام وحفظ الحضارة"، وأعلنت باريس وبكين في وقت لاحق عن تأييدهما لهذه المبادرة.

المصدر: "رويترز" + "تاس"