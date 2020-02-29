ترامب ينتدب بومبيو للتوقيع على اتفاق انسحاب الجيش الأمريكي مع "طالبان"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أنه انتدب وزير الخارجية مايك بومبيو ليشهد توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة و"طالبان" بشأن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

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ومن المنتظر توقيع الاتفاق في الدوحة اليوم السبت.

ودعا ترامب في بيان حركة "طالبان" والحكومة الأفغانية "لاغتنام هذه الفرصة من أجل السلام" قائلا إذا أوفوا بالتزاماتهم "سيكون لدينا سبيل قوي للمضي قدما لإنهاء الحرب في أفغانستان وإعادة جنودنا إلى أرض الوطن".

من جهته، أعلن المتحدث باسم المكتب السياسى للحركة سهيل شاهين، أن الحكومة الأفغانية ستطلق سراح آلاف العناصر من الحركة عقب توقيع اتفاق السلام مع الولايات المتحدة، كما أكد شاهين فى تصريحات إذاعية، نقلتها وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أن الحركة ستطلق حتما محادثات بين الأطراف الأفغانية عقب توقيع الاتفاق.

غير أن المسؤول الطالباني أوضح أن تدابير بناء الثقة ستكون شرطا مسبقا لإجراء حوار بين الأطراف الأفغانية.

ووفقا له، فإن الحكومة الأفغانية ستطلق سراح 5 آلاف من سجناء الحركة في أولى خطوات بناء الثقة، وفي المقابل ستطلق "طالبان" سراح ألف شخص من قوات الأمن الأفغانية.

المصدر: "رويترز"