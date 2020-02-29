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كيم يحضر تدريبات عسكرية ويحذر من خطورة كورونا

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كيم يحضر تدريبات عسكرية ويحذر من خطورة كورونا
Reuters KCNA
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حضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تدريبات عسكرية أمس الجمعة، في ظهور نادر وسط جهود للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا في البلد المجاور لبلدين يعانيان من تفشي المرض.

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أفادت بذلك وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم السبت، مضيفة أن كيم عقد أيضا اجتماعا للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم بحث خلاله سبل اتخاذ إجراءات للوقاية من الفيروس.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله "في حال خرج انتشار المرض المعدي عن السيطرة ووجد طريقه إلى داخل بلدنا فستكون له عواقب خطيرة".

ولم تعلن كوريا الشمالية حتى الآن عن ظهور أي حالات إصابة بالمرض، لكن الإعلام الرسمي ذكر أن السلطات فرضت حجرا صحيا لمدة شهر على أفراد ظهرت عليهم أعراض الإصابة وأجرت فحصا مشددا في المناطق الحدودية والمطارات والموانئ البحرية.

المصدر: "رويترز"

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