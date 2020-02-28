اجتماع طارئ لوزراء الصحة الأوروبيين لبحث مشكلة كورونا

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر في الاتحاد الأوروبي، بأن وزراء الصحة في دول الاتحاد سيعقدون اجتماعا استثنائيا في 6 مارس المقبل، لبحث مشكلة فيروس كورونا الجديد وسبل مواجهته.

في وقت سابق من فبراير، شهدت روما اجتماعا لوزراء صحة إيطاليا والدول المجاورة لها، في الوقت الذي تشهد في إيطاليا انتشارا كبيرا لفيروس كورونا ترافق بعدة وفيات، وأقر الوزراء خطة عمل منسقة لمكافحة انتشار هذه العدوى.

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وتسبب الفيروس منذ ظهوره أواخر العام الماضي في إصابة نحو 80 ألف شخص ووفاة ما يزيد عن 2700 معظمهم في الصين.

وكشفت إيطاليا عن إصابة أكثر من 400 شخص بالفيروس معظمهم في منطقتي لومبارديا وفينيتو الصناعيتين، في حين ثبتت إصابة مواطنين إيطاليين وأشخاص زاروا إيطاليا مؤخرا، في اليونان وإسبانيا والنمسا وسويسرا وكرواتيا وفرنسا.

المصدر: تاس