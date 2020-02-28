إيران: مزاعم بومبيو بعرض المساعدة على طهران لمكافحة كورونا ادعاء مثير للضحك

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن مزاعم وزير الخارجية الأمريكي بعرض المساعدة على طهران لمكافحة كورونا، ادعاء مثير للضحك يهدف لتحقيق أغراض سياسية ومعنوية.

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وجاء في بيان الخارجية الإيرانية، أن "ادعاءات مايك بومبيو حركة دعائية كاذبة تخدم أهدافا سياسية وخداعا للرأي العام العالمي".

وأضافت، أن "الولايات المتحدة تمارس إرهابا اقتصاديا وضغوطا على الشعب الإيراني وتمنع عنه شراء الأدوية والمعدات الطبية".

وأشارت الوزارة إلى أن "مواجهة فيروس كورونا تحتاج إلى إرادة عالمية وتعاون دولي شامل، وليس مواقف استعراضية لأغراض سياسية من خلال استغلال معاناة المرضى والمصابين بالفيروس".

وعبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء الماضي، عن قلق بلاده من أن تكون إيران أخفت تفاصيل حيوية بشأن انتشار فيروس كورونا على أراضيها.

وقال: "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ من المعلومات التي تشير إلى أن النظام الإيراني ربما أخفى تفاصيل حيوية عن تفشي الفيروس داخل أراضيه".

وأضاف: "عرضنا المساعدة على إيران وأكدنا بوضوح لدول ومناطق أخرى أن الولايات المتحدة تدعم تقديم المساعدة الإنسانية لإيران في مكافحة كورونا، إلا أننا لم نتسلم ردا على مبادرتنا".

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران زهاء 340 حالة، انتهت 24 منها على الأقل بالوفاة، حيث تحولت البلاد إلى إحدى أكبر البؤر لتفشي الفيروس، إلى جانب الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا.

المصدر: RT