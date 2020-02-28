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كورونا.. ارتفاع عدد الوفيات في إيطاليا إلى 21 والإصابات إلى 888

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كورونا.. ارتفاع عدد الوفيات في إيطاليا إلى 21 والإصابات إلى 888
Reuters /MOS
أشخاص يضعون كمامات واقية ضد كورونا في إيطاليا
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أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم الجمعة، أن 4 أشخاص توفوا اليوم بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد ضحاياه في البلاد إلى 21.

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وأضافت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض قفز إلى 888 بعد أن كان 650 أمس الخميس، فيما تم تسجيل تعافي 46 شخصا.

وبدأ تفشي الفيروس في إيطاليا بمنطقتي لومبارديا وفينيتو مما جعلها الدولة الأكثر تضررا به في أوروبا، كما أدى انتشاره إلى اتخاذ إجراءات مشددة وانخفاض حاد في النشاط الاقتصادي الإيطالي.

وقالت حكومة منطقة لومبارديا إنها ستطلب من الحكومة الإبقاء على إجراءات الوقاية من الفيروس لأسبوع إضافي على الأقل.

المصدر: "رويترز"

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