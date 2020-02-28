"الصحة العالمية": مخاطر كورونا الآن مرتفعة للغاية في العالم

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس للصحفيين في جنيف اليوم الجمعة، إن مخاطر انتشار وآثار فيروس كورونا مرتفعة للغاية الآن "على المستوى العالمي".

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وأكدت المنظمة أن دولا عديدة ليست مستعدة لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي من شأنها احتواء الفيروس سريع الانتشار، في الوقت الذي أبلغت الصين عن 329 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أقل عدد هناك منذ أكثر من شهر.

وأشار غيبريسوس إلى أنه يتم حاليا تطوير أكثر من 20 لقاحا ضد الفيروس حول العالم، فيما يتم اختبار أدوية أخرى، من المتوقع أن تصدر النتائج الأولية لها في غضون أسابيع قليلة.

وأعرب عن أمله في أن يصل فريق من المنظمة التي يرأسها إلى إيران التي تشهد تفشيا كبيرا للفيروس يوم الأحد كأقصى تقدير.

المصدر: "رويترز"