رئيس الأركان التركي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي

أجرى رئيس الأركان التركي يشار غولر اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي مارك ميلي.

وجاء في تغريدة على الحساب الرسمي للقوات المسلحة التركية على "تويتر" أن الجانبين بحثا "القضايا الراهنة".

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel konular ele alınmıştır. pic.twitter.com/oK5uEiBWHd — TSK (@TSKGnkur) February 28, 2020

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتأتي مكالمة رئيسي الأركان بعد يوم على مقتل 33 جنديا تركيا بهجوم للطيران السوري في محافظة إدلب، وهو التصعيد الذي دفع مجلس الأمن إلى إعلان عقد جلسة طارئة اليوم الجمعة لبحث الوضع في سوريا.

يتبع...