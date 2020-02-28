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أنقرة: أردوغان أكد لترامب تصميم تركيا على تطهير المنطقة المحددة بمذكرة سوتشي من عناصر النظام السوري

رئيس الأركان التركي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي

أخبار العالم

رئيس الأركان التركي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي
Screenshot/ Youtube
رئيس الأركان التركي يشار غولر
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أجرى رئيس الأركان التركي يشار غولر اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي مارك ميلي.

وجاء في تغريدة على الحساب الرسمي للقوات المسلحة التركية على "تويتر" أن الجانبين بحثا "القضايا الراهنة".

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتأتي مكالمة رئيسي الأركان بعد يوم على مقتل 33 جنديا تركيا بهجوم للطيران السوري في محافظة إدلب، وهو التصعيد الذي دفع مجلس الأمن إلى إعلان عقد جلسة طارئة اليوم الجمعة لبحث الوضع في سوريا.

يتبع...

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