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"الصحة العالمية" تحدد فترة الشفاء الكامل من كورونا

أخبار العالم

Reuters
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أكدت منظمة الصحة العالمية أن المصاب بفيروس كورونا COVID-19 يمكن أن يتعافى منه تماما خلال 20 يوما منذ ظهور أعراضه.

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وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش اليوم الجمعة: "وفقا لتوصياتنا السريرية يمكن إخراج المريض من المستشفى بعد الحصول على نتيجتين سلبيتين متتاليتين لاختبار الفيروس لدى شخص يعتبر متعافيا، ويتم إجراؤهما بفارق 24 ساعة". 

وأضاف: "حسب الدراسات المتوفرة حتى الآن فإن فترة شفاء المصاب بالكامل من العدوى تستغرق منذ ظهور الأعراض عليه قرابة 20 يوما".

وأكد أن منظمة الصحة العالمية تراقب عن كثب التقرير حول وجود حالات الإصابة المتكررة بفيروس كورونا. 

وتابع: "COVID-19 فيروس جديد ونحتاج إلى مزيد من البيانات الوبائية لاستخلاص أي استنتاجات حول قدرة الجهاز المناعي للإنسان على مقاومته".

وأكدت المنظمة أن غالبية المصابين بالفيروس (حوالي 80%) يتعافون منه حتى دون خضوعهم للتدابير العلاجية الخاصة.

المصدر: نوفوستي + RT

 

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