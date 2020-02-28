كورونا.. إعلان حالة الطوارئ في ثانية أكبر جزر اليابان

أعلنت السلطات اليابانية اليوم الجمعة حالة الطوارئ في جزيرة هوكايدو، ودعت السكان إلى البقاء في منازلهم في الأيام المقبلة على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد في الجزيرة.

وصرح ناوميتشي سوزوكي حاكم هوكايدو أثناء اجتماع لمجموعة العمل الخاصة بمحاربة الفيروس اليوم، بأن الوضع في الجزيرة يزداد خطورة، مؤكدا أنه يريد من المواطنين عدم مغادرة منازلهم في يومي العطلة المقبلين حرصا على حياتهم وصحتهم، حسب وكالة "كيودو" اليابانية.

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وسجلت في الجزيرة 66 إصابة بالفيروس الجديد، فيما تتجاوز حصيلة المصابين في البلاد رسميا 900 شخص، بمن فيهم أكثر من 700 شخص تم إجلاؤهم عن سفينة "أميرة الماس" السياحية الموبوءة الراسية في ميناء يوكوهاما.

المصدر: كيودو