وصول أول دفعة من المهاجرين اللاشرعيين إلى اليونان

ذكرت وسائل الإعلام التركية، أن أول زورق يقل مهاجرين غير نظاميين وصل إلى جزيرة ميديلي اليونانية، عقب الأنباء التي أفادت بأن تركيا لن تعيق عبور المهاجرين نحو أوروبا.

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وأشارت وكالة "الأناضول"، إلى أن زورقا مطاطيا رسا وعلى متنه 15 مهاجرا في ساحل سكالا سيكامينا بجزيرة ميديلي.

وأضافت، أن "المهاجرين على الزورق الأول يحملون الجنسية الأفغانية وبينهم 5 أطفال"، حيث يأوي مخيم "موريا" في الجزيرة نحو 19 ألف لاجئ، بينما قدرته الاستيعابية 3 آلاف لاجئ فقط.

وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت بعد أن هاجم متظاهرون معسكرا للاجئين بالقرب من قرية باجاني بجزيرة ليسبوس، وتم نشر فرق شرطة مكافحة الشغب في الجزيرة ردا على الاحتجاجات ضد اللاجئين.

وقام المئات من المتظاهرين اليونانيين برشق رجال الشرطة بالحجارة عند مدخل المخيم، حيث بدأت الاحتجاجات ضد إنشاء مراكز جديدة للمهاجرين في جميع أنحاء جزر بحر إيجه الشمالية الشرقية، بما في ذلك خيوس وساموس.

وبدأ المهاجرون بالتوجه إلى عدة نقاط في الولايات الغربية من تركيا، عقب تداول أخبار بأن السلطات التركية لن تعيق حركة المهاجرين غير النظاميين باتجاه أوروبا.

وأكد المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي عمر جليك، أن "سياسة بلاده بخصوص اللاجئين لم تتغير، لكنها الآن ليست بوضع يمكنها فيه ضبط اللاجئين".

المصدر: الأناضول