انتقال كورونا من المصابين لحيواناتهم في هونغ كونغ

قررت سلطات هونغ كونغ الحجر على الحيوانات المنزلية المملوكة للمصابين بفيروس كورونا الجديد، بعد أن أظهر اختبار العدوى على كلب أحد المرضى إصابته.

وقال تشوانغ شوك-كوان، رئيس قسم الأمراض المعدية بمركز الحماية الصحية التابع لحكومة هونغ كونغ اليوم الجمعة: "في إجراء احترازي نطلب من جميع أصحاب الحيوانات المنزلية الذين أصيبوا بالفيروس، تسليمها إلى موظفي وزارة الزراعة والثروة السمكية والبيئة لوضعها قيد الحجر الصحي لمدة أسبوعين، كي نتأكد من أنها غير مصابة".

وأكد تشوانغ شوك-كوان أن الهيئات المختصة ستجري الفحوص لجميع الحيوانات المنزلية التابعة للمصابين بالفيروس في هونغ كونغ والبالغ عددهم حاليا 94 شخصا، توفي منهم اثنان.

المصدر: وكالات