الأمم المتحدة: لم نرصد أي تغير في سياسة تركيا تجاه اللاجئين

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة، إنها لم تتبلغ بأي تغيير في سياسة تركيا في ما يتعلق باللاجئين السوريين.

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ونفا المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش ورود أي تقارير عن أشخاص يتجهون نحو اليونان أو أجزاء أخرى من أوروبا.

وعند سؤاله عن تقرير لوكالة "رويترز" نقل عن مسؤول تركي كبير قوله إن أنقرة لن تمنع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا، قال: "لم نتلق أي اتصال بهذا الصدد. ليست لدينا تقارير عن تحول واضح في الحركة صوب الحدود".

وذكرت وكالة "الأناضول" في وقت سابق أن مهاجرين باشروا بالتوافد على ولاية أدرنة التركية الحدودية مع اليونان، عقب الأنباء التي قالت إن تركيا لن تعيق عبور المهاجرين نحو أوروبا.

ومنذ ساعات الليل، توجه عشرات المهاجرين غير الشرعيين إلى أدرنة، ومن ثم حثوا الخطى نحو المناطق الحدودية.

وسار المهاجرون على شكل مجموعات وبينهم نساء وأطفال، نحو القرى الحدودية انطلاقا من أماكن مختلفة في الولاية التركية.

المصدر: وكالات