 
مباشر
عاجل
الكرملين: الجانب التركي لم يبلغنا بوجود العسكريين الأتراك في أماكن تجمع الإرهابيين في إدلب

إسرائيل تقدم التعازي لأنقرة إثر مقتل جنود أتراك في إدلب

أخبار العالم

إسرائيل تقدم التعازي لأنقرة إثر مقتل جنود أتراك في إدلب
Reuters MS/yj
سفارة إسرائيل في أنقرة أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ncq8

نشر الحساب الرسمي لسفارة إسرائيل في تركيا تغريدة على "تويتر" قدم فيها التعازي لأنقرة على "استشهاد الجنود الأتراك" في إدلب إثر هجوم للطيران السوري أمس الخميس.

وجاء في التغريدة أن "سفارة إسرائيل غمرها حزن عميق إثر استشهاد الجنود الأتراك ليلة أمس. نحن متعاطفون مع الجرحى ونقدم تعازينا لأهالي الجنود الذين فقدوا حياتهم".

وكانت وزارة خارجية أذربيجان قدمت في وقت سابق من اليوم الجمعة التعازي لأنقرة إثر مقتل 33 جنديا تركيا بهجوم شنه الطيران السوري في محافظة إدلب أمس الخميس.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم، أن القصف السوري في إدلب كان موجها ضد المسلحين الإرهابيين، وتبين لاحقا أن صفوفهم ضمت عسكريين أتراك، مشيرة إلى أن الجانب التركي لم يقدم لموسكو معلومات عن تواجد عسكرييه في بليون، موقع القصف في إدلب.

المصدر: "تويتر" + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا