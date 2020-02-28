باكستان تعلق حركة الملاحة الجوية مع إيران بعد تسجيل أول إصابتين بكورونا في أراضيها

أكدت السلطات الباكستانية أن حكومة إسلام آباد قررت تعليق جميع الرحلات من وإلى إيران في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد فيها.

وأكد المتحدثة باسم إدارة الطيران المدني عبد الستار خوخار، اليوم الجمعة، حسب وكالة "فرانس برس"، تعليق جميع الرحلات المباشرة بين الدولتين، وذلك بعد كشف باكستان أولى حالتي إصابة بفيروس كورونا في أراضيها، وهما شخصان في إسلام آباد وكراتشي عادا مؤخرا من الجمهورية الإسلامية.

وسبق أن أعلنت السلطات الباكستانية عن إغلاق حدودها البرية مع إيران ضمن إطار إجراءات منع تفشي فيروس كورونا في أراضيها.

في الوقت نفسه، لم تلغ إسلام آباد الرحلات من وإلى الصين، معقل الفيروس الجديد، ولم تغلق حدودها معها.

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وأكدت "فرانس برس" أن السلطات زودت الأطباء في إسلام آباد بمعدات الوقاية الشخصية للتعامل مع المشتبه فيهم بالإصابة، فيما تفحص السلطات الطبية في كراتشي 1.5 ألف شخص على الأقل عادوا مؤخرا من إيران.

كما تم وضع 270 شخصا في محافظة بلوشستان جنوب غربي البلاد قرب حدود إيران قيد الحجز الصحي بعد عودة مجموعة من الوافدين من الجمهورية الإسلامية.

كما أمرت السلطات بإغلاق المدارس في بلوشستان وإقليم السند.

المصدر: أ ف ب