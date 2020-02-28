الدومينيكان ترفض استقبال سفينة سياحية بسبب مخاوف من انتشار كورونا

رفضت جمهورية الدومينيكان استقبال سفينة سياحية بسبب شبهات بإصابة بعض ركابها بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الصحة وسلطة الموانئ في البلاد أمس الخميس في بيان مشترك أن قبطان سفينة Braemar أبلغ السلطات بظهور أعراض قد تكون لفيروس كورونا، بما في ذلك حمى وسعال وصعوبة التنفس، على ثمانية أشخاص على متن السفينة، وهم أربعة فلبينيين وبريطانيان وأمريكيان.

وكان فريق طبي لوزارة الصحة في الدومينيكان قد زار السفينة التي تقل على متنها نحو 1.5 ألف شخص، بمن فيهم 1128 راكبا و384 من أفراد الطاقم، بهدف تقييم وضع المشتبه فيهم بالإصابة بكورونا، وقررت السلطات نتيجة لهذه الزيارة منع ركاب السفينة من النزول في مينائي لو رومانا وسانتو دومينغو.

من جانبها، أقرت شركة السفن السياحية البريطانية-النرويجية المشغلة للسفينة Fred. Olsen Cruise Lines بوقوع عدة حالات تشبه الإصابة بالإنفلونزا على متن Braemar، لافتة إلى غياب أي مؤشرات على أن هذه الأعراض لديها علاقة بفيروس كورونا.

ووصفت الشركة الإجراءات التي تتخذها حكومة الدومينيكان بأنها "مفرطة"، مؤكدة أنها تنتظر توصيات من السلطات بشأن الخطوات اللاحقة وتحاول التواصل مع عدد من شركات الطيران لضمان عودة ركاب السفينة إلى دولهم.

المصدر: أسوشيتد برس + نوفوستي