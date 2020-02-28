المعارضة السورية تعزي تركيا بجنودها القتلى في إدلب

قدم ما يسمى بـ "الحكومة السورية المؤقتة" و"المجلس التركماني السوري"، تعازيهما بمقتل الجنود الأتراك في محافظة إدلب السورية في قصف للجيش السوري.

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وأعرب بيان صدر الجمعة عن "الحكومة المؤقتة السورية" عن وقوفها إلى جانب تركيا، وقدمت تعازيها للشعب والجيش التركيين.

واعتبرت المعارضة السورية في بيانها، أن استهداف الجنود الأتراك بشكل مباشر، سيغلق باب الحل السياسي.

من جانبه، شدد "المجلس التركماني السوري" على رابطة الأخوة مع الشعب التركي، مؤكدا في بيانه على وقوفه بكل وحداته العسكرية على الأرض وكل قدراته، إلى جانب تركيا.

وفي وقت سابق الجمعة، قال والي هطاي التركية، رحمي دوغان، إن 33 جنديا قتلوا إثر هجوم شنته القوات الحكومية السورية بمنطقة إدلب، الخميس، فضلا عن 32 مصابا.

المصدر: "الأناضول"