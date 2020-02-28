 
مباشر
عاجل
الكرملين: الجانب التركي لم يبلغنا بوجود العسكريين الأتراك في أماكن تجمع الإرهابيين في إدلب

المعارضة السورية تعزي تركيا بجنودها القتلى في إدلب

أخبار العالم

المعارضة السورية تعزي تركيا بجنودها القتلى في إدلب
Anadol
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ncoz

قدم ما يسمى بـ "الحكومة السورية المؤقتة" و"المجلس التركماني السوري"، تعازيهما بمقتل الجنود الأتراك في محافظة إدلب السورية في قصف للجيش السوري.

إقرأ المزيد
مستشار أردوغان يتوعد روسيا
مستشار أردوغان يتوعد روسيا "بانتقام رهيب" بسبب موقفها في سوريا

وأعرب بيان صدر الجمعة عن "الحكومة المؤقتة السورية" عن وقوفها إلى جانب تركيا، وقدمت تعازيها للشعب والجيش التركيين.

واعتبرت المعارضة السورية في بيانها، أن استهداف الجنود الأتراك بشكل مباشر، سيغلق باب الحل السياسي.

من جانبه، شدد "المجلس التركماني السوري" على رابطة الأخوة مع الشعب التركي، مؤكدا في بيانه على وقوفه بكل وحداته العسكرية على الأرض وكل قدراته، إلى جانب تركيا.

وفي وقت سابق الجمعة، قال والي هطاي التركية، رحمي دوغان، إن 33 جنديا قتلوا إثر هجوم شنته القوات الحكومية السورية بمنطقة إدلب، الخميس، فضلا عن 32 مصابا.

المصدر: "الأناضول"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا