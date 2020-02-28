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أذربيجان تقدم التعازي لتركيا بعد مقتل جنود لها في إدلب

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أذربيجان تقدم التعازي لتركيا بعد مقتل جنود لها في إدلب
Reuters MS
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قدمت وزارة خارجية أذربيجان، اليوم الجمعة، التعازي لأنقرة إثر مقتل 33 جنديا تركيا بهجوم شنه الطيران السوري في محافظة إدلب أمس الخميس.

ونشرت الخارجية الأذربيجانية تغريدة على "تويتر" قالت فيها "لقد أحزنتنا كثيرا أخبار استشهاد الجنود الأتراك في إدلب. نتمنى أن يتغمد الله الشهداء برحمته، ونقدم تعازينا لأهاليهم وللأمة التركية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم، أن القصف السوري في إدلب كان موجها ضد المسلحين الإرهابيين، وتبين لاحقا أن صفوفهم ضمت عسكريين أتراك، مشيرة إلى أن الجانب التركي لم يقدم لموسكو معلومات عن تواجد عسكرييه في بليون، موقع القصف في إدلب.

المصدر: "تويتر" + وكالات

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