أذربيجان تقدم التعازي لتركيا بعد مقتل جنود لها في إدلب

قدمت وزارة خارجية أذربيجان، اليوم الجمعة، التعازي لأنقرة إثر مقتل 33 جنديا تركيا بهجوم شنه الطيران السوري في محافظة إدلب أمس الخميس.

ونشرت الخارجية الأذربيجانية تغريدة على "تويتر" قالت فيها "لقد أحزنتنا كثيرا أخبار استشهاد الجنود الأتراك في إدلب. نتمنى أن يتغمد الله الشهداء برحمته، ونقدم تعازينا لأهاليهم وللأمة التركية".

Idlibdə Türk əsgərlərinin şəhid olması xəbəri bizi dərindən kədərləndirdi. Şəhidlərə Allahdan rəhmət diləyir, onların ailələrinə və bütün Türkiyə xalqına başsağlığı veririk.

Başın sağ olsun, #KardeşTürkiye.@TC_Disisleri@MevlutCavusoglupic.twitter.com/xNWB2XWHeS — MFA Azerbaijan🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) February 28, 2020

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم، أن القصف السوري في إدلب كان موجها ضد المسلحين الإرهابيين، وتبين لاحقا أن صفوفهم ضمت عسكريين أتراك، مشيرة إلى أن الجانب التركي لم يقدم لموسكو معلومات عن تواجد عسكرييه في بليون، موقع القصف في إدلب.

المصدر: "تويتر" + وكالات