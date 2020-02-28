الاتحاد الأوروبي يحذر من خطر الانزلاق إلى مواجهة دولية مفتوحة في إدلب!

مع تنفيذ تركيا لوعيدها وسماحها بتدفق اللاجئين في اتجاه أوروبا، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيبحث في جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحة الأمنية.

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ونشر منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، تغريدتين دعا في إحداهما إلى وقف التصعيد في إدلب على وجه السرعة، وحذر من الانزلاق إلى مواجهة عسكرية دولية كبيرة مفتوحة.

(2/) EU calls on all sides for rapid de-escalation and regret all loss of life. The EU will consider all necessary measures to protect its security interests. We are in touch with all relevant actors. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 28, 2020

ولفت مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى ما ينجم من تبعات التصعيد في إدلب من معاناة إنسانية لا تطاق وتعريض المدنيين للخطر.

وأفاد بوريل بأن الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف إلى وقف التصعيد السريع، وهو "يأسف لجميع الخسائر في الأرواح"، مشيرا في نفس الوقت إلى أن بروكسل على اتصال بجميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة.

المصدر: تويتر