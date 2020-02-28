تركيا تبدأ مشاورات مع الناتو بخصوص القصف على إدلب

قال السكرتير الصحفي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر شليك. إن بلاده ستبدأ اليوم مشاورات مع الناتو فيما يتعلق بالوضع في إدلب السورية، حيث قتل 33 جنديا تركيا ليلة أمس.

وقال شليك لقناة TRT : "الهجوم على تركيا هو هجوم على الناتو. نتوقع أن يتم اتخاذ خطوات معينة لإنشاء منطقة حظر طيران في إدلب.



يذكر أن 33 جنديا تركيا في إدلب السورية قتلوا في قصف ليلة الخميس الجمعة.



بعد ذلك ، قصفت القوات التركية مواقع الجيش السوري.



وذكر شليك أيضا أن وزير الخارجية التركي ، تشاوش أوغلو ، أجرى محادثة هاتفية مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ.

المصدر: RT