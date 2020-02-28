وسط أزمة كورونا.. وزير الصحة الإيراني يعد بإدهاش العالم

صرح وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سعيد نمكي، بأن الشعب الإيراني بكل مكوناته وأطيافه إلى جانب القطاع الطبي سيدهش العالم بتحقيقه شعار "سنهزم كورونا".

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جاء ذلك في رسالة وجهها الوزير سعيد نمكي، إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بعد أن أشاد الأخير أمس الخميس بجهود القطاع الطبي في سياق مكافحة كورونا.

وأكد نمكي: "رغم معاناتنا ومعاناة الشعب فإن الوفاق الوطني والتلاحم بين جميع الأجهزة التنفيذية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون والقوات المسلحة والمنظمات الشعبية وشعبنا العزيز إلى جانب العاملين في قطاع الصحة بشعار "سنهزم كورونا" يعد عرضا منقطع النظير، ولا شك في أنهم سيدهشون العالم بدحرهم المرض سريعا".

وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد أعلنت أمس الخميس ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 26 والإصابات إلى 245، في زيادة بواقع 106 إصابات جديدة و7 وفيات خلال يوم واحد.

المصدر: "إرنا"