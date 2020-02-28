بعد الضربة الموجعة للجيش التركي في سوريا.. أمريكا تأمل أن تتخلى أنقرة عن S-400

أعربت أمريكا عن أملها بأن تجبر الضربة السورية الموجعة للقوات التركية في إدلب أمس، والتي أدت لمقتل 33 جنديا على إعادة أنقرة النظر في علاقاتها مع روسيا والتخلي عن أنظمة S-400.

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وأعلن حاكم محافظة هطاي التركية رحمي دوغان، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الأتراك في الهجوم الذي شنه الطيران السوري في محافظة إدلب الخميس إلى 33.

وقالت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة في حلف الناتو، كاي بيلي هاتشينسون، خلال مؤتمر صحفي الليلة الماضية: "آمل أن يرى الرئيس أردوغان (رجب طيب أردوغان رئيس تركيا) أننا حلفاء لماضيهم ومستقبلهم وأنهم بحاجة إلى التخلي عن S-400. إنهم يرون ما هي روسيا، يرون ما يفعلون بهم الآن".

وأضافت: "إذا هاجموا القوات التركية، فإن هذا يجب أن يفوق كل شيء آخر يحدث بين تركيا وروسيا".

وأعربت الولايات المتحدة في وقت سابق، عن قلقها العميق إزاء امتلاك تركيا أنظمة دفاع جوي روسية، وعبرت عن اعتقادها بأن روسيا يمكن أن تستخدم S-400 للحصول على معلومات حول الجيل الخامس من مقاتلات F-35. نتيجة لذلك، استبعدت الولايات المتحدة تركيا من برنامج إنشاء F-35.

وفي الوقت نفسه، توقفت الولايات المتحدة عن تدريب الطيارين الأتراك الذين كانوا يتمرنون على التحليق بمقاتلات F-35.

المصدر: "إنترفاكس"