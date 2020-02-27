لندن تؤجل النظر في قضية تسليم اسانج إلى الولايات المتحدة

انتهت في إحدى محاكم لندن اليوم الخميس المرحلة الأولى من إجراءات النظر في قضية تسليم مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج للولايات المتحدة.

ووفقا لصحيفة "غارديان"، أعلنت القاضية فانيسا بارايتزر تأجيل المحاكمة حتى مايو المقبل.

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وستبدأ المرحلة الثانية من النظر في طلب تسليم أسانج في 18 مايو وستستمر ثلاثة أسابيع.

ومهمة القاضية فانيسا بارايتزر، لا تكمن في تحديد إن كان أسانج مذنبا أو لا، بل في البت في مدى توافق طلب السلطات الأمريكية مع الاتفاقية البريطانية الأمريكية لتسليم المجرمين، حيث تحظر هذه الاتفاقية تسليم المتهمين بـ"جرائم سياسية"، وهو ما يحاول الدفاع عن أسانج استغلاله في الدفاع عنه.

المصدر: تاس