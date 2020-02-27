 
مباشر

لندن تؤجل النظر في قضية تسليم اسانج إلى الولايات المتحدة

أخبار العالم

لندن تؤجل النظر في قضية تسليم اسانج إلى الولايات المتحدة
Sputnik
مسيرة لدعم مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج في لندن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nclc

انتهت في إحدى محاكم لندن اليوم الخميس المرحلة الأولى من إجراءات النظر في قضية تسليم مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج للولايات المتحدة.

ووفقا لصحيفة "غارديان"، أعلنت القاضية فانيسا بارايتزر تأجيل المحاكمة حتى مايو المقبل.

إقرأ المزيد
مظاهرات بلندن تطالب بعدم تسليم أسانج لواشنطن
مظاهرات بلندن تطالب بعدم تسليم أسانج لواشنطن

وستبدأ المرحلة الثانية من النظر في طلب تسليم أسانج في 18 مايو وستستمر ثلاثة أسابيع.

ومهمة القاضية فانيسا بارايتزر، لا تكمن في تحديد إن كان أسانج مذنبا أو لا، بل في البت في مدى توافق طلب السلطات الأمريكية مع الاتفاقية البريطانية الأمريكية لتسليم المجرمين، حيث تحظر هذه الاتفاقية تسليم المتهمين بـ"جرائم سياسية"، وهو ما يحاول الدفاع عن أسانج استغلاله في الدفاع عنه.

المصدر: تاس

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا