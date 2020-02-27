كورونا.. كالفورنيا تضع آلاف المواطنين تحت الملاحظة

أكد حاكم ولاية كالفورنيا الأمريكية جافين نيوسوم اليوم الخميس، أن مسؤولي الصحة وضعوا 8 آلاف و400 شخص تحت الملاحظة لرصد أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا المستجد لديهم.

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وقال نيوسوم، إن "الجميع وضعوا تحت الملاحظة عقب وصولهم للولاية على متن رحلات جوية داخلية".

وأضاف، أن الولاية لديها حاليا نحو 200 جهاز فقط للكشف عن المرض وهو عدد "غير ملائم"، لكنها "على اتصال مستمر بوكالات اتحادية" لإرسال عدد أكبر من أجهزة الفحص الجديدة في الأيام المقبلة.

يذكر أن بيانا صادرا عن إدارة الصحة العامة في كالفورنيا، أكد "أن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أكدت أول حالة محتملة لانتقال فيروس كورونا من شخص إلى آخر في الولاية".

وفي مؤتمر صحفي عقد الأربعاء، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تدابير صارمة اتخذت لمنع المزيد من انتشار المرض، مشيرا إلى أنه "مهما حدث، فنحن مستعدون دائما".

وحتى الآن، أصيب 60 أمريكيا بفيروس كورونا، من بين أكثر من 82 ألف حالة في جميع أنحاء العالم، غالبيتهم في الصين، فيما لم تسجل أي وفاة في الولايات المتحدة بالفيروس حتى الآن.

المصدر: رويترز