دعوى قضائية ضد ميركل تتهمها بالضلوع في اغتيال سليماني

رفعت كتلة حزب "اليسار" في البرلمان الألماني دعوى إلى النيابة العامة الفدرالية ضد المستشارة أنغيلا ميركل وحكومتها، بتهمة "التواطؤ والتحريض على قتل" الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وتستند الدعوى التي رفعها 8 نواب في البوندستاغ عن حزب "اليسار"، إلى أن البيانات حول نشاط الطائرات المسيرة الأمريكية تتدفق عبر قاعدة "رامشتاين" الجوية الأمريكية في مقاطعة راينلاند بالاتينات جنوب غربي ألمانيا.

وأعرب المشرعون الـ8 عن اشتباههم بأن ميركل وأعضاء حكومتها "تقاعسوا بإجرام"، معتبرين أنه كان للمستشارة ومجلس الوزراء منع الأمريكيين من اغتيال سليماني لكنهم تغاضوا عن الأمر.

وقال أصحاب الدعوى إن ميركل والوزراء "لم يفعلوا ما يلزم لحماية شبكة رامشتاين للبيانات من استغلالها لشن هجمات بواسطة الطائرات المسيرة على نحو ينتهك القانون الدولي".

وقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ومعه القيادي بالحشد الشعبي العراقي جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم، الملقب بأبو مهدي المهندس، وأربعة آخرون، بضربة أمريكية استهدفت موكبهما على طريق مطار بغداد مطلع يناير الماضي.

المصدر: وسائل إعلام ألمانية