جاكرتا تطلب مساعدة الرياض بعد تعليق الأخيرة تأشيرات المعتمرين

حثت وزارة الخارجية الإندونيسية الرياض على السماح للإندونيسيين بأداء العمرة، بعد أن علق المئات منهم في مطار جاكرتا إثر منع دخول مواطني عدة دول السعودية بسبب فيروس كورونا.

وعادة ما ترسل إندونيسيا، وهي أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان، زهاء مليون شخص لأداء العمرة كل عام.



وقالت وزارة الخارجية السعودية إن قرارات التعليق مؤقتة لكنها لم تعلن عن موعد لانتهاء العمل بها. وجرى كذلك تعليق زيارات المسجد النبوي بالمدينة ولم يتضح ما إذا كان موسم الحج الذي من المقرر أن يبدأ أواخر يوليو سيتأثر بذلك أم لا.



وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية رينتو مرسودي للصحفيين اليوم الخميس: "تطبيق هذا القرار على الفور سيؤثر على مواطنينا لأنه في وقت الإعلان كان المواطنون الإندونيسيون، وربما مواطنون من دول أخرى، قد توجهوا جوا إلى السعودية".





ونقلت شبكة سي.إن.إن إندونيسيا عن مسؤول في وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية قوله إن ما يزيد على 1100 معتمر توجهوا للسعودية اليوم الخميس من مطار جاكرتا بينما طلب من نحو 1500 آخرين تأجيل سفرهم، فيما أظهرت لقطات تلفزيونية مئات المعتمرين عالقين في مطار جاكرتا.



وقال يوكو أسمورو من جمعية منظمي الحج والعمرة إن ما بين 150 ألفا و200 ألف معتمر يمكن أن يتأثروا بالتعليق على مدى الشهر المقبل وأن المنظمين سيعيدون ترتيب رحلات العمرة "إلى أن تفتح الحكومة السعودية العمرة مجددا".

المصدر: رويترز