واشنطن تسمح بتحويل أموال لإيران عبر قناة إنسانية

سمح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، بتنفيذ عمليات مالية لإيران في إطار القناة الإنسانية التي تقودها سويسرا، وذلك عبر البنك المركزي الإيراني.

وجاء في بيان صدر اليوم عن المؤسسة الأمريكية المذكورة: "أكملت الولايات المتحدة وسويسرا اليوم العمل الخاص بصياغة معايير أنشطة القناة، التي تعمل الآن بشكل كامل".

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين: "الاتفاق يضمن أن السلع الإنسانية، ستستمر في التدفق على الشعب الإيراني".

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وفي 30 يناير، أعلنت سويسرا عن إطلاق آلية لتسديد قيمة السلع الإنسانية الموردة إلى إيران وأشار مصدر في وزارة الخزانة الأمريكية، إلى أن آلية التحويلات المالية هذه، مخصصة في المقام الأول للمواطنين الإيرانيين المحتاجين لعلاج طبي عاجل.

المصدر: تاس