كورونا.. 505 إصابات جديدة اليوم وحصيلة الوفيات 13 في كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيلها 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، ليبلغ بذلك عدد المصابين في البلاد 1766 شخصا.

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وارتفع عدد الإصابات إلى 505 حالات اليوم، كما أكدت السلطات ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 13، مشيرة إلى أن الضحية الجديد هو رجل عمره 75 عاما، وتوفي أثناء انتظار إدخاله المستشفى لعدم توفر سرير خال للمصابين بالفيروس في مدينة دايغو.

وتعد دايغو أكبر مركز لانتشار كورونا في كوريا الجنوبية، حيث وقعت فيها 139 إصابة.

كما خرج مريضان جديدان في وقت سابق من اليوم من المستشفى بعد شفائهما التام، ليصل عدد المصابين الذين تم الإعلان عن تعافيهم إلى 26 شخصا.

المصدر: يونهاب