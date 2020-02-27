زاخاروفا تنتقد سلوك الصحفيين الجورجيين في جنيف

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن صحفيين جورجيين "انقضوا" على الوفد الروسي في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في حملة اعتبرتها ضربا من الاختلال العقلي.

وذكرت زاخاروفا، أن الصحفيين الجورجيين لم يسمحوا للوفد الروسي بالمرور بسلام، ونتيجة لذلك "تعثرت هي وزميلها".

وقالت: "صرخوا، وتدافعوا، في محاولة للوصول إلى الوزير... وهل تعرفون ما كانوا يريدونه؟ من المستحيل التصديق... أرادوا طرح سؤال واحد: هل سيزور لافروف تبليسي... مشهد مثير للشفقة".

وأشارت إلى أن الصحفيين الجورجيين طرحوا سؤالهم على لافروف بالروسية، لكنهم خلال ذلك صرخوا بالانكليزية: "Don’t touch me!".

وأضافت، أن هذا السلوك يشبه تصرف سآكاشفيلي الذي انبطح على الأرض عند سماعه قصف الطيران الروسي لجيشه.

وستشهد جنيف الثلاثاء المقبل انعقاد الدورة الثالثة والأربعين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

في وقت سابق، أكدت الخارجية الروسية مشاركة موسكو في اجتماع مجلس أوروبا في تبليسي يومي 14 و15 مايو المقبل.

المصدر: RT