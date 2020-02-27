إيران.. وضع حواجز حول مرقد سليماني للحد من انتشار كورونا (صورة)

أظهرت صورة متداولة لجوء السلطات الإيرانية إلى وضع حواجز حول مرقد القائد السابق لـ"فيلق القدس"، قاسم سليماني، الذي يعتبر بطلا قوميا في البلاد.

ويهدف الإجراء إلى التقليل من انتشار عدوى فيروس كورونا عن طريق لمس الضريح من قبل زوار المكان.

RT

وقتل سليماني، وعدد من مرافقيه بغارة أمريكية على طريق مطار بغداد الدولي فجر الثالث من يناير الماضي.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 26 والإصابات إلى 245.

المصدر: RT