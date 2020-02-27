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رغم هاجس كورونا.. طوكيو تؤكد عزمها استضافة الرئيس الصيني

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رغم هاجس كورونا.. طوكيو تؤكد عزمها استضافة الرئيس الصيني
Reuters THOMAS PETER
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أكدت طوكيو أن الاستعدادات لزيارة دولة نادرة للرئيس الصيني شي جين بينغ مقررة في أبريل، تمضي قدما، وذلك رغم دعوتها لتقليص المناسبات الرياضية والثقافية لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيدي سوغا في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "الأمور تجري في مسارها لزيارة الرئيس شي جين بينغ إلى اليابان ونحن نمضي قدما في الاستعدادات كالمعتاد"، مضيفا أن "زيارة الأمين العام للصين إلى اليابان تحدث مرة واحدة كل 10 سنوات".

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وقالت اليابان إن وزير الخارجية الصيني وانغ ويي ونظيره الياباني توشيميتسو موتيجي تحدثا هاتفيا مساء الأربعاء للتأكيد على أن الزيارة ستتم.

ويقوم كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي بزيارة لمدة يومين إلى اليابان اعتبارا من يوم الجمعة حيث يلتقي مع رئيس الوزراء شينزو آبي.

المصدر: "رويترز"

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