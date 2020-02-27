 
مباشر

طائرة روسية تنفذ رحلة مراقبة فوق المنشآت العسكرية التركية

أخبار العالم

طائرة روسية تنفذ رحلة مراقبة فوق المنشآت العسكرية التركية
Sputnik
صورة أرشيفية لطائرة من طراز "تو-154"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ncfw

حلقت طائرة روسية من طراز Tu-154M LK-1 اليوم الخميس، في جولة مراقبة فوق المنشآت والقواعد العسكرية التركية.

إقرأ المزيد
واشنطن تتهم موسكو بمخالفة معاهدة
واشنطن تتهم موسكو بمخالفة معاهدة "السماء المفتوحة" وتعد إجراءات ضدها

وأفادت مواقع إلكترونية غربية تتابع الرحلات الجوية العسكرية، بأن الطائرة الروسية، انطلقت من قاعدة جوية بالقرب مدينة إسكي شهر شمال غرب تركيا، ونفذت مهماتها بالتحليق فوق جنوب غرب تركيا بما في ذلك بالقرب من الحدود التركية السورية.

وأشارت هذه المواقع، إلى أن التحليق جاء في إطار معاهدة "السماء المفتوحة" الدولية التي تضم روسيا وبلدان الناتو.

المصدر: إنترفاكس

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا