طائرة روسية تنفذ رحلة مراقبة فوق المنشآت العسكرية التركية

حلقت طائرة روسية من طراز Tu-154M LK-1 اليوم الخميس، في جولة مراقبة فوق المنشآت والقواعد العسكرية التركية.

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وأفادت مواقع إلكترونية غربية تتابع الرحلات الجوية العسكرية، بأن الطائرة الروسية، انطلقت من قاعدة جوية بالقرب مدينة إسكي شهر شمال غرب تركيا، ونفذت مهماتها بالتحليق فوق جنوب غرب تركيا بما في ذلك بالقرب من الحدود التركية السورية.

وأشارت هذه المواقع، إلى أن التحليق جاء في إطار معاهدة "السماء المفتوحة" الدولية التي تضم روسيا وبلدان الناتو.

المصدر: إنترفاكس