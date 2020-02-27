خادمة تقاضي زوجة نتنياهو بسبب "سوء المعاملة"

قال محامي خادمة سابقة في منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن موكلته رفعت قضية ضد زوجة الأخير، سارة، بسبب "ألم ومعاناة" سببته لها أثناء فترة عملها.

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ولفت المحامي أوفير شيمسون إلى إن موكلته تطالب بمبلغ 190 ألف دولار كتعويض عن سوء المعاملة الصادرة عن سارة نتنياهو، حيث تعرضت الخادمة لإصابة بعد سقوطها جراء "مطالب مستبدة" من زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأضاف أن موكلته احتفظت بدفتر تدوين ملاحظات يومية أشارت فيه إلى "الاعتداءات اللفظية التي أطلقتها سارة واضطرت الخادمة إلى تحملها".

يذكر أن سارة نتنياهو كانت اتُهمت في وقت سابق بسوء معاملة موظفيها الشخصيين، فضلا عن اتهامات أخرى بالإنفاق المفرط واستخدام المال العام لأهداف شخصية.

من جهته، ندد حزب "الليكود" الحاكم بالتقارير الإعلامية التي تحدثت عن القضية، واصفا إياها بـ"الادعاءات الزائفة والمكررة التي تهدف إلى تشويه صورة الحزب".

المصدر: "أسوشيتد برس"