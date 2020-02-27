إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقت من غزة فوق المتوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس عن إسقاطه طائرة مسيرة أطلقت من قطاع غزة أثناء تحليقها فوق البحر المتوسط.

وأكد الجيش في بيان له أن الطائرة كانت تحلق بالاتجاه الغربي "بطريقة غير عادية" على ارتفاع نحو 500 متر وعلى بعد 8-12 كيلومترا عن سواحل البلاد، عندما تم إسقاطها من قبل مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف-15" في الساعة الـ11 تقريبا.

ولم يوضح البيان ما إذا كانت الطائرة المسيرة تنقل متفجرات أو أي مواد خطيرة أخرى.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل