واشنطن ترفع العقوبات عن جنرال إسرائيلي متقاعد متهم بتهريب السلاح إلى جنوب السودان

أعلنت الحكومة الأمريكية عن رفعها العقوبات التي سبق أن فرضتها على الجنرال الإسرائيلي المتقاعد، يسرائيل زيف، المتهم بتصدير أسلحة ومعدات عسكرية إلى طرفي النزاع في جنوب السودان.

وأكدت الخزانة الأمريكية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أمس الأربعاء شطب اسم الجنرال الإسرائيلي المتقاعد وشركة Global CST الاستشارية التابعة له والشركات المرتبطة بها من قائمتها السوداء، دون تقديم توضيحات حول سبب هذه الخطوة.

وسبق أن اتهمت الإدارة الأمريكية، لدى إدراجها زيف على قائمتها السوداء في ديسمبر 2018، الجنرال المتقاعد باستغلال شركة زراعية تابعة له كغطاء لبيع أسلحة، بما فيها بنادق ومنصات إطلاق قذائف وصواريخ، بقيمة نحو 150 مليون دولار إلى حكومة جنوب السودان.

وكان زيف، حسب بيان أصدرته الخزانة الأمريكية حينذاك، يقدم رشاوى إلى مسؤولين كبار في حكومة جنوب السودان لكسب ولائهم، وذلك بالتزامن مع تخطيطه سلسلة هجمات على أيدي مرتزقة على حقول نفطية وبنى تحتية في جنوب السودان، في محاولة لخلق مشاكل لا يمكن إلا لشركته تسويتها.

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وبموجب تلك العقوبات، جمدت الإدارة الأمريكية جميع الأصول التابعة للجنرال المتقاعد في الولايات المتحدة وحظرت أي تحويلات مالية له عبر أراضيها.

وسبق أن نفت حكومة جنوب السودان عام 2018 اقتناءها أي أسلحة من زيف، فيما رفض الجنرال المتقاعد أيضا الاتهامات الموجهة إليه بشكل قاطع.

المصدر: RT+ تايمز أوف إسرائيل