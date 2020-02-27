المخاوف من "كورونا" تخيم على مناورات إسرائيلية أمريكية مشتركة

أثار انتشار فيروس "كورونا" وتعليمات الحجر الصحي على العائدين من إيطاليا، مخاوف وقلق ضباط إسرائيليين سيشاركون في مناورات مشتركة لسلاحي الجو الإسرائيلي والأمريكي بعد أسبوعين.

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وصرح عدد من الضباط الإسرائيليين المشاركين لموقع "واينت" الإسرائيلي، بأن "سلاح الجو الإسرائيلي لا يقدم الأجوبة لأسئلتهم حول كيفية تواجدهم مع مئات الضباط الأمريكيين والذين يقيمون بشكل دائم في قاعدة عسكرية بجانب مدينة نابولي في إيطاليا، التي تطالب إسرائيل القادمين منها بالخضوع للحجر الصحي".

وذكر الموقع، أنه في أعقاب تقييم واستشارة أجرتها القوات العسكرية الطبية وسلاح الجو الإسرائيلي، تقرر إجراء التدريب كما هو مخطط له، على النقيض من توصيات وزارة الصحة للمواطنين بالامتناع عن السفر إلى الخارج وإلى إيطاليا تحديدا، وذلك عقب الإعلان عن وفاة 12 شخصا وإصابة 374 آخرين بفيروس "كورونا".

المصدر: وكالات