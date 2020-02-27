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مدينة صينية تتجه لحظر تناول القطط والكلاب بعد تفشي كورونا الجديد

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مدينة صينية تتجه لحظر تناول القطط والكلاب بعد تفشي كورونا الجديد
Reuters KC
تعقيم الكلاب في الصين -أرشيف-
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تسعى مدينة شنجن في جنوب الصين إلى تجريم تناول الكلاب والقطط، مع تضييق البلاد على الاتجار في الحيوانات البرية التي يشتبه العلماء أنها وراء انتشار فيروس كورونا الجديد.

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وشملت الضوابط المقترحة من الحكومة المحلية بالمدينة 9 أنواع لحوم يسمح باستهلاكها، بينها لحوم الخنازير والدجاج والبقر والأرانب، وكذلك الأسماك والكائنات البحرية.

وجاء في المذكرة "حظر استهلاك الحيوانات البرية هو إجراء معتاد في الدول المتقدمة ومطلب عالمي للحضارة الحديثة".

واعتبرت الوثيقة الكلاب والقطط حيوانات أليفة وسيحظر تناولها، فيما تم استبعاد الثعابين والسلاحف والضفادع من قائمة الحيوانات المسموح بتناولها، على الرغم من كونها أطباقا شعبية في جنوب الصين.

ويشتبه العلماء في أن فيروس كورونا الجديد انتقل للإنسان من الحيوانات. وكانت بعض الحالات المكتشفة في البداية لأشخاص ترددوا على سوق للحيوانات البرية في ووهان عاصمة إقليم هوبي حيث تباع الخفافيش والثعابين والقطط وحيوانات أخرى.

المصدر: "رويترز"

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