بومبيو والخارجية الأمريكية يعاودان مطالبة روسيا بـ"إعادة" القرم!

جددت أمريكا مطالبتها موسكو بـ"إعادة" شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا، وأكدت مجددا عدم اعترافها بوضع القرم الجديد.

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وبمناسبة فرض القوات الروسية الخاصة التي تحتفل بعيدها السنوي اليوم، سيطرتها على المؤسسات الحكومية في القرم يوم 27 فيراير 2014، واقتراب الذكرى السادسة لعودة القرم إلى الوطن الأم روسيا بموجب استفتاء أجري يوم 16 مارس 2014، غرد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فجر اليوم على حسابه في تويتر قائلا: "اليوم، نؤكد من جديد أن القرم أوكرانية. الولايات المتحدة لا تعترف ولن تعترف أبدا بمطالبات روسيا بالسيادة على شبه الجزيرة. ندعو روسيا إلى إنهاء احتلالها لشبه جزيرة القرم".

وبالتزامن مع تغريدة بومبيو، دعت وزارة الخارجية الأمريكية روسيا إلى "إنهاء احتلال القرم".

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان "إننا ندعو روسيا لإنهاء احتلالها للقرم".

وكانت شبه جزيرة القرم ملحقة إداريا بجمهورية أوكرانيا السوفيتية منذ بداية خمسينيات القرن الماضي. وفي مارس عام 2014 استعادت القرم هويتها الروسية التاريخية بمشيئة سكانها. وصدم قرارهم واشنطن حتى أنها قررت فرض عقوبات على روسيا.

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام تلك العقوبات.

المصدر:RT