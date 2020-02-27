بومبيو يدعو كوسوفو لتطبيع العلاقات مع صربيا ورفع الرسوم التي فرضتها على بضائعها

دعا وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو، رئيس جمهورية كوسوفو المعلنة من طرف واحد، هاشم تاتشي، إلى تطبيع العلاقات مع صربيا، وإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها مؤخرا على المنتجات الصربية.

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وأعلنت مورغان أورتاغوس المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم في بيان: "دعا وزير الخارجية كوسوفو إلى الاستفادة من الزخم الوارد في الخطابات الأخيرة لإقامة طرق جوية وسكك حديدية وطرق سريعة بين بريشتينا وبلغراد. كما أشار إلى أنه يتوقع من كوسوفو إلغاء رسوم الاستيراد من صربيا لتعظيم الفوائد الاقتصادية والتجارية للشعب".

ووصف البيان الإجراء الأخير بأنه خطوة ضرورية لاستئناف المفاوضات حول التطبيع الشامل للعلاقات.

بالإضافة إلى ذلك، أكد بومبو لتاتشي أثناء اجتماعه به في واشنطن، تعزيز الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وكوسوفو ودعمها لسيادة واستقلال هذه الأخيرة.

وقال النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الصربي، إيفيكا داتشيتش، في أواخر يناير الماضي، إن 95 دولة في الأمم المتحدة لا تعترف باستقلال كوسوفو، في حين أن 93 دولة تعترف بها وحوالي خمس دول أخرى في وضع غير مؤكد.

في وقت سابق، صرحت بلغراد الرسمية مرارا وتكرارا بأن الشرط المسبق لبدء المفاوضات مع بريشتينا هو إلغاء الرسوم التي فرضتها السلطات الألبانية في كوسوفو في نوفمبر 2018 بنسبة 100% على البضائع الصربية.

والرسوم التي فرضتها السلطات في بريشتينا على البضائع من وسط صربيا في خريف عام 2018، تسبب أضرارا للاقتصاد الصربي بحوالي مليون يورو في اليوم. وتسعى بلغراد إلى إلغاء التدابير الجمركية.

المصدر: "نوفوستي"