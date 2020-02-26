وسائل إعلام: مقتل 7 أشخاص في حادث إطلاق نار بمدينة ميلواكي الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل 7 أشخاص في حادث إطلاق النار في مدينة ميلواكي في ولاية ويسكنسن الأمريكية.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن مجهولا أطلق النار داخل مبنى معمل للجعة (البيرة)، تابع لشركة Molson Coors، وأن الشرطة حاصرت المكان بعد تلقي معلومات حول وجود مسلح يطلق النار.

وتشير الأبناء إلى أن الشخص الذي فتح النار من بين القتلى السبعة.

MPD is investigating a critical incident in the 4000 block of W. State Street. Please stay clear of the area at this time. — Milwaukee Police (@MilwaukeePolice) February 26, 2020

وأكدت شرطة مدينة ميلواكي في حسابها على "تويتر" أنها تحقق في ملابسات الحادث، وطالبت السكان بالامتناع عن التوجه إلى الموقع ومحيطه.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية