 
مباشر
عاجل
السعودية تعلق الدخول إلى أراضيها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي

وسائل إعلام: مقتل 7 أشخاص في حادث إطلاق نار بمدينة ميلواكي الأمريكية

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ncbl

أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل 7 أشخاص في حادث إطلاق النار في مدينة ميلواكي في ولاية ويسكنسن الأمريكية.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن مجهولا أطلق النار داخل مبنى معمل للجعة (البيرة)، تابع لشركة Molson Coors، وأن الشرطة حاصرت المكان بعد تلقي معلومات حول وجود مسلح يطلق النار.

وتشير الأبناء إلى أن الشخص الذي فتح النار من بين القتلى السبعة.

وأكدت شرطة مدينة ميلواكي في حسابها على "تويتر" أنها تحقق في ملابسات الحادث، وطالبت السكان بالامتناع عن التوجه إلى الموقع ومحيطه.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا