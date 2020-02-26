سياسي إسرائيلي يكشف عن خطة لضرب نووي إيران ويعلق على زيارة رئيس "الموساد" إلى قطر

أكد بيني غانتس، أحد المنافسين على كرسي رئيس وزراء إسرائيل، وجود خطة عسكرية لدى تل أبيب لاستهداف المنشآت النووية في إيران.

وذكر غانتس، قائد هيئة الأركان الإسرائيلية السابق الذي يتزعم تحالف "أزرق-أبيض"، في مقابلة مع قناة i24NEWS الإسرائيلية: "نمتلك هذا الخيار وسنحتفظ به، وسنعمل باستمرار على الحفاظ عليه، لأننا قد نضطر لاستخدامه في يوم من الأيام".

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وأعرب غانتس عن أمله في ألا تضطر إسرائيل إلى اللجوء لهذا الخيار، مضيفا: "لكن إذا اضطررنا إلى ذلك، فيسكون لدينا الخيار".

كما علق رئيس "أزرق-أبيض" على زيارة رئيس "الموساد" الإسرائيلي، يوسي كوهين إلى قطر، بهدف إقناع الدوحة على مواصلة دعمها المالي لحركة "حماس" في غزة.

وقال غانتس تعقيبا على هذه الزيارة إن المشكلة لا تكمن في هذه الزيارة بحد ذاتها بل في سببها، معربا عن معارضته لتحويل الأموال إلى قطاع غزة.

وتطرق رئيس "أزرق-أبيض" إلى التصعيد الأخير في قطاع غزة، داعيا إسرائيل إلى تقييم كل ما تفعله في هناك، وخيّر "حماس" بين الهدوء في جنوب إسرائيل وإعادة جثامين الجنود الإسرائيليين المحتجزة لديها وسيناريو "حملة عسكرية حاسمة لاستعادة الردع الذي تآكل في السنوات القليلة الماضية".

كما أشاد غانتس بخطة البيت الأبيض للسلام المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، واصفا إياها بـ "بداية جيدة"، وأعرب عن إصراره على عدم الانسحاب أبدا إلى حدود عام 1967 وعدم تقسيم مدينة القدس.

المصدر: i24NEWS