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الخارجية الأمريكية تصدر تعليمات جديدة حول السفر إلى إيران وإيطاليا

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الخارجية الأمريكية تصدر تعليمات جديدة حول السفر إلى إيران وإيطاليا
Reuters Joshua Roberts
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أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تعليمات محدثة بشأن السفر إلى كل من إيران وإيطاليا ومنغوليا، محذرة من مخاطر فيروس كورونا.

وحثت الخارجية المواطنين الأمريكيين على إبداء أقصى قدر من الحذر أثناء السفر إلى إيطاليا، ودعت كذلك الموجودين في إيران إلى الحيطة.

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جدير بالذكر أن الولايات المتحدة دعت مواطنيها في وقت سابق، لعدم السفر إلى إيران، مشيرة إلى خطر "الاختطاف أو الاحتجاز".

وفي ما يتعلق بمنغوليا، دعت الخارجية الأمريكية المواطنين لإعادة النظر في خططهم، نظرا للقيود على السفر والتنقل في البلاد، التي تم فرضها على خلفية انتشار فيروس كورونا في الصين المجاورة.

المصدر: رويترز

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