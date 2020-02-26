إيران.. توقيف 24 ناشطا في طهران بتهمة نشر شائعات بشأن كورونا

أعلنت شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إيران، اليوم الأربعاء، توقيف 24 ناشطا على الإنترنت بتهمة نشر "شائعات مثيرة للقلق" حول تفشي فيروس كورونا في البلاد، حيث سجلت 19 حالة وفاة.

وأصابت عدوى الفيروس في إيران نحو 140 شخصا بينهم نائب وزير الصحة، ما دفع جيرانها لتشديد الإجراءات معها من التنقل وعمليات الحجر الصحي.

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وأعلن رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرطة الإيرانية، فاهيد مجيد، "إيقاف 24 شخصا وإحالتهم للمحاكمة"، مشيرا إلى أنه قد تم اعتقال 118 ناشطا على الشبكة العنكبوتية، وقد أطلق سراحهم لاحقا.

وصرح مجيد بأن التوقيفات جاءت بعد إنشاء وحدة خاصة "لمكافحة الشائعات المثيرة للقلق المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في البلاد، وفق ما نقلت وكالة "إسنا".

وأكد المسؤول الإيراني أن هذه الوحدة تتخذ إجراءات ضد المعلومات والصور ومقاطع الفيديو "التي تحتوي على شائعات أو معلومات خاطئة تهدف إلى إثارة اضطراب الرأي العام، وتصعيد القلق في المجتمع".

يذكر أن طهران اتهمت الولايات المتحدة بنشر "الخوف" بشأن فيروس كورونا المستجد.

المصدر: أ ف ب