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حريق ضخم في فندق محاذ لضريح بمدينة مشهد الإيرانية (فيديو)

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أظهر مقطع فيديو متداول اشتعال النيران، اليوم الأربعاء، في فندق "إدريس"، المحاذي لضريح الإمام الرضا في مدينة مشهد بشمال شرق إيران.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الحريق نشب في سقف الفندق داخل مخزن المواد الغذائية، ولم يصب أي من نزلائه.

ويظهر الفيديو تصاعد النيران وألسنة الدخان الكثيفة من سقف الفندق، فيما تجمع عشرات الإيرانيين لمشاهدة الحريق.

وأكدت وكالة "فارس" في وقت لاحق السيطرة على الحريق، بعد تدخل رجال الإطفاء.

المصدر: RT

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