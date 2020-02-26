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موسكو تعتبر أي عقوبات أحادية الجانب غير شرعية

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موسكو تعتبر أي عقوبات أحادية الجانب غير شرعية
Sputnik
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قال مصدر في وزارة الخارجية الروسية إن موسكو تعتبر أي عقوبات أحادية الجانب غير شرعية، وذلك تعليقا على فرض واشنطن عقوبات ضد كيانات وشخصيات تتهمها بدعم البرنامج الصاروخي الإيراني.

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عقوبات أمريكية على كيانات وأفراد من روسيا والصين وتركيا والعراق بسبب برنامج إيران للصواريخ
عقوبات أمريكية على كيانات وأفراد من روسيا والصين وتركيا والعراق بسبب برنامج إيران للصواريخ

ويأتي هذا الموقف تعليقا على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، عقوبات ضد 13 كيانا وشخصية في كل من الصين والعراق وروسيا وتركيا، بتهمة دعم برنامج إيران الصاروخي.

وفي نفس السياق اعتبررئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما (النواب) الروسي، ليونيد سلوتسكي، العقوبات الأمريكية الجديدة، استفزازا لإيران، ومن شأنها أن تزيد حدة التوتر في المنطقة.

وقال سلوتسكي: "القيود ضد 13 منظمة أجنبية وأفراد من الصين والعراق وروسيا وتركيا، التي تم فرضها وفقا لقانون الولايات المتحدة، لمنع انتشار الأسلحة في إيران وكوريا الشمالية وسوريا، هي قيود غير قانونية ويمكن أن تثير مزيدا من التوتر".

المصدر: وكالات

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