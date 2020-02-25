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الجيش الأمريكي يعلن مقتل قيادي في حركة "الشباب" أثناء غارة على الصومال

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الجيش الأمريكي يعلن مقتل قيادي في حركة
AFP Lexie WEST / US AIR FORCE
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أعلنت قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" تصفية قيادي بارز في حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، جراء غارة أمريكية على الصومال شنتها يوم السبت.

وجاء في بيان لـ "أفريكوم"، اليوم الثلاثاء، أن القيادي كان "مسؤولا عن التخطيط للعمليات الإرهابية وإدارتها في المناطق على الحدود مع كينيا"، بما فيها الهجوم على قاعدة "ماندا باي" الأمريكية في كينيا.

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وأضاف البيان أن زوجة القيادي في القاعدة قتلت أيضا في الغارة الأمريكية.

يذكر أن هجوم "الشباب" على قاعدة "ماندا باي" شرقي كينيا يوم 5 يناير الماضي، تحتضن قوات أمريكية وكينية، أسفر عن مقتل 3 أمريكيين، هم عسكري ومتعاقدان مدنيان.

وقرر الجيش الأمريكي نشر قوات إضافية في كينيا لتعزيز الأمن بعد الهجوم.

المصدر: رويترز

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