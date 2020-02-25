سويسرا تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بـ"كورونا" في البلاد

أكد "المكتب الفدرالي للصحة العامة" في سويسرا تسجيل أو حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد، اليوم الثلاثاء.

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وأشار المكتب إلى أن تفاصيل إضافية حول الإصابة سيتم تقديمها في وقت لاحق، غير أن قناة RTS السويسرية قالت إن سلطات مقاطعة تيسينو المحاذية للحدود الإيطالية أكدت تسجيل الإصابة في المنطقة.

وأعلنت كرواتيا في وقت سابق من اليوم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" لديها، فيما أكدت السلطات النمساوية رصد مصابين اثنين بالفيروس في مقاطعة تيرول غرب البلاد.

وتعتبر إيطاليا أكثر البلدان الأوروبية التي تشهد تفشيا للفيروس، حيث سجلت فيها نحو 260 حالة إصابة.

المصدر: وكالات