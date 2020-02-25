ترامب ينفي تلقيه أي مساعدة من أي دولة للفوز بالانتخابات المقبلة

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن تكون هناك دول تساعده حاليا على الفوز بانتخابات 2020، بعد تداول مزاعم عن "تدخل" روسي للمساعدة في إعادة انتخابه.

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وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في الهند: "لا أريد أي مساعدة من أي دولة، ولم أتلق أي مساعدة من أي بلد".

وتأتي تصريحات ترامب بعد أيام من مزاعم أطلقها مسؤول في المخابرات الأمريكية، وادعى فيها أن روسيا كانت "تتدخل" في انتخابات 2020 بالولايات المتحدة لمساعدة ترامب على الفوز بولاية ثانية.

وسابقا، علق الرئيس الأمريكي، بسخرية، على تقارير تزعم بأن بيرني ساندرز أحد المرشحين الأوفر حظا للمشاركة في انتخابات الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، يحظى بدعم موسكو.

المصدر: وكالات